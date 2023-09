5 settembre 1998 Dino Zoff debutta sulla panchina dell’Italia

Accadde oggi

Nella settimana dell’esordio di Luciano Spalletti come allenatore dell’Italia, esattamente 25 anni fa debuttava come CT della Nazionale Italiana un mito del calcio italiano e mondiale:Dino Zoff.

L’ex portierone bianconero guida la Nazionale con 23 panchine sino al 2000 raccogliendo 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Spicca la medaglia d’argento conquistata agli Europei del 2000.

L’avventura di Zoff sulla panchina della Nazionale termina proprio con la finale dell’Europeo del 2000, persa a Rotterdam contro la Francia ai supplementari.

Dopo le dimissioni da CT

DinoMito accetterà la presidenza della Lazio ancora come presidente, prima di tornare in panchina al posto di Eriksson.

Enzo Grassano

IL TORINESE