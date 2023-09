Con la cerimonia degli Awards si è chiusa la seconda edizione di Autolook Week, manifestazione dedicata ai motori che quest’anno ha visto esibirsi tra le strade cittadine il team Red Bull di Formula 1, assieme a tanti altri eventi che hanno entusiasmato un pubblico caloroso ed appassionato a partire da venerdì 1 settembre sino ad oggi.

Alle Officine Grandi Riparazioni sono stati assegnati questa mattina gli Autolook Awards, premi nati per mettere in risalto il concetto di auto da corsa come raffinato strumento di comunicazione che esula dal risultato sportivo. I riconoscimenti sono stati consegnati ai team e agli sponsor che si sono distinti sotto il profilo della comunicazione, da sempre elemento preponderante negli sport automobilistici.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore allo Sport Domenico Carretta che ha premiato la categoria Moto GP Awards. A ricevere l’Autolook Award è stata una leggenda delle due ruote come Kewin Schwantz, pilota campione del mondo con la Suzuki nel 1993 nella categoria 500, che nei giorni scorsi ha fatto vedere che alla soglia dei sessant’anni la passione e il talento sono rimasti intatti. L’americano non si è sottratto all’entusiasmo dei suoi fans che hanno così potuto fare con lui delle fotografie e farsi firmare autografi.

“Vorrei ringraziare tutti per l’ottima riuscita della seconda edizione di Autolook Week – ha sottolineato l’assessore allo Sport Domenico Carretta. Gli appassionati vengono a vedere le manifestazioni perché sono belle e perché chi le organizza ci mette passione. Anche quest’anno il pubblico è stato numeroso e con questo successo ci proiettiamo verso l’edizione del 2024”.

