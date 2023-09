Tinteggiatura nella mensa scolastica di Rosta

Sono in fase di ultimazione i lavori di tinteggiatura dei locali mensa delle scuole di Rosta: la materna Morante, le elementari Collodi e le medie Montalcini.

A partire dall’inizio del servizio mensa i piccoli frequentatori, le insegnanti ed il personale non docente potranno utilizzare i rinnovati locali, in modo da consumare i pasti in un ambiente sempre pulito, rinfrescato nei colori e confortevole.

A seguito dell’intervento un’approfondita pulizia dei locali e… si parte!

Buon appetito a tutti i ragazzi.

Alla ditta incaricata ed agli uffici comunali il nostro più sentito ringraziamento per queste settimane di impegno ed al personale addetto allo scodellamento un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico.

Il Vice Sindaco ed Assessore all’Istruzione

Anna Versino

(Facebook)

IL TORINESE