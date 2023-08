Ultima notturna all’ippodromo di Vinovo

Due, come gli appuntamenti con il trotto all’Ippodromo di Vinovo questa settimana. Ma anche 66, come i cavalli in pista mercoledì 30 agosto dalle 20, per l’ultima delle Notturne estive. E poi 25, come i protagonisti del Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, anche in versione Filly che come tutti gli appuntamnenti di primo piano ha anche il patrocinio della Città Metropolitana di Torino. Sarà il clou della riunione in programma 3 settembre quando le corse torneranno nella loro collocazione pomeridiana. Sarà il terzo Gran Premio dell’anno sul turf torinese e ancora una volta accanto ai grandi trottatori italiani ci sarà molto contorno d’eccezione per il pubblico.

Andando in stretto ordine temporale, mercoledì 30 ci aspettano sette corse. Al centro del programma serale i tre anni, protagonisti del premio Vercelli. Favori per Alessandro Gocciadoro, che verrà a provare l’anello torinese in vista di con Ehlert, reduce da due ottimi successi. Ma sarà battaglia vera con Elenoire Roc, allieva di Santo Mollo, ed Extra Wind presentata dal binomio Barelli – Gubellini mentre Every Time Winner, alfiere di Mauro Baroncini ritroverà la guida di Andrea Farolfi. Inoltre Andrea Guzzinati alle guide di Eric Di Girifalco.

Notevole anche la corsa per i due anni: al via nove cavalli tutti ancora senza un successo. Piacciono Fil Ek, che a Treviso si era mosso bene prima di sbagliare, e First Love Bar. La prova più affollata della serata è la gentlemen con i tre anni. In ordine sparso, Matteo Zaccherini con Electra Slm, ma anche Elora Di Poggio con Michele Bechis insieme a Evarussa Jet con Filippo Monti e Enjoy Dream con Marco Castaldo.

Una riunione ideale per lanciare il ricco programma di 3 settembre, quella del ritorno a Vinovo dopo un anno di assenza (scambio con il GP Nazionale) del Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni. Una prova generale per tutti i tre anni che puntano sul Derby romano. Non per nulla saranno 13 in maschi al via sulla distanza del doppio km nella prova principale (Gruppo 1), e 12 sul miglio nelle femmine (Gruppo 2), con una dotazione complessiva di 220mila euro.

Entrambe corse apertissime ma in quella Open, Memorial Fabio Jegher, spiccano due nomi. Uno è quello di East Asia, unica femmina al via con il 6, che Mauro Baroncini affida come sempre ad Andrea Farolfi ed è reduce del successo nel Città di Napoli a inizio luglio. L’altro è quello di Edy Girifalco , allenato dai Gocciadoro e ancora una volta con l’idolo di casa Santo Mollo che l’ha già portato al successo in diverse corse importanti, compreso il Nazionale. Ci sarà anche Andrea Guzzinati con Ettore Trebì.

Molto più complicata la Filly. Baroncini presenta Electra D’Esi (con Edoardo Baldi) che ha vinto il Nazionale Filly di inizio ma è ferma da allora. I Gocciadoro schiereranno Eleonor Di Poggio con Giampaolo Minnucci in pole position, Eva Kant Giò con Antonio Simioli, Ete Jet con Alessandro Gocciadoro e infine con l’ultimo numero Eleonora Grif con Massimiliano Castaldo. Marco Smorgon, infine, porterà in pista Esedomani che allena personalmente.

Ma accanto ai due Gran Premi e alle altre corse in programma, molto spazio per l’intrattenimento: per tutto il pomeriggio un coinvolgente spettacolo di magia, animazione per adulti e per i bambini, ma anche la visita guidata delle Scuderie con un pulmino espressamente dedicato. Torneranno pure le carrozze storiche con Adamo Martin, che grande successo hanno riscosso in tutte le ultime occasioni, ed è prevista l’esposizione pittorica di Giada Gaiotto.

Nel pomeriggio e fino a mezzanotte, anche la musica d’autore grazie al Rockabilly e Dj con Lonny Swing e Hep Sam. In più aperti per tutto il giorno e sempre fino a mezzanotte il ristorante “La Scuderia” con affaccio panoramico sulla pista e e gli altri punti di ristorazione all’interno dell’impianto.

In entrambe le occasioni come al solito ingresso libero e gratuito per tutti.

