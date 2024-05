Sin dalla sua nascita Palavillage è sempre stato in prima linea in tema di solidarietà, con iniziative, eventi e campagne a sostegno dei più fragili. Non fa eccezione il Padel Charity Day, in programma domenica 19 maggio. Un’iniziativa organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia del Piemonte e Fondazione Maria Teresa Lavazza EF con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al “Progetto di riqualificazione del Day Hospital Pediatrico Multispecialistico dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino”. Padel Charity Day è un evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente diversi centri sportivi del Piemonte tra cui Palavillage. La struttura di Grugliasco (TO) ospiterà l’inaugurazione dell’evento e, a seguire, per tutta la mattinata di domenica 19 maggio ha organizzato una serie di tornei all’Americana a coppie, maschile, femminile e misto. La giornata è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare. Il costo è di 30€ a persona e comprende la maglietta dedicata all’evento Padel Charity Day. Maggiori informazioni e iscrizioni: segreteria@palavillage.com |Telefono: 011/19475700| www.palavillage.com A conclusione dell’evento, il 30 maggio alle ore 21, presso il Conservatorio di Torino G. Verdi, si terrà la serata conclusiva del Padel Charity Day con le premiazioni dei vincitori di ciascun circolo. Nella circostanza il SAP ricorderà tutte le vittime di mafia, terrorismo e del Dovere.