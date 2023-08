Giachino: “Paghiamo caro l’errore del PCI che bloccò la costruzione delle autostrade

BLOCCO DEL FREJUS e del BIANCO

GIACHINO (FDI) : Paghiamo caro l’errore del PCI che blocco’ la costruzione delle autostrade e che si oppose alla Ferrovia AV e gli anni persi con i NOTAV.

Quando la classe politica , la cultura e la Scuola perdono le ragioni con cui Cavour uni’ e fece l’Italia e le ragioni con le quali i Governi Degasperi e centristi ricostruirono l’Italia uscita povera e distrutta dalla Sedonda Guerra mondiale, ci troviamo come oggi con i nostri Trafori alpini bloccati con gravi danni al sistema economico .

Senza le autostrade e i Trafori alpini non ci sarebbe stato il boom economico.

Il PIL italiano negli ultimi dieci anni non è andato in rosso solo grazie al saldo positivo tra export e import . Senza le esportazioni non riusciremmo più a mantenere il livello di lavoro e di benessere raggiunto con i sacrifici dei nostri genitori che negli anni 50 facevano festa il giorno di Ferragosto.

Nel 1975 il PCI vinse Torino al grido NO ALLE GRANDI OPERE, venne bloccata con norma di legge la costruzione delle Autostrade , una norma annullata solo nel 2001. Forte fu la opposizione alla costruzione della Rete ferroviaria ad AV , fortissima fu la opposizione alla TAV , il PD non ha mai sin qui sconfessato i Sindaci PD NOTAV.

Solo la nostra grande Piazza SITAV ha salvato l’opera ma il governo giallorosso ha pensato bene di rallentarla.

Oggi il Traforo autostradale del Frejus è bloccato, la prossima settimana verrà chiuso per tre mesi , ogni anno per 18 anni , il Traforo autostradale del Bianco.

Il blocco dei trasporti bloccherà la economia di un Paese che ha l’obbligo di crescere.

Eppure con il raddoppio del Canale di Suez e la costruzione dei collegamenti ferroviari tra i porti italiani , a partire da Genova che con la nuova Diga raddoppierà le sue potenzialità , ci sarebbero tutte le condizioni per consentire al nostro Paese di diventare la porta logistica della Europa verso l’Africa e l’Oriente.

Il Presidente francese MACRON , non altri, ora deve dire all’Italia , Paese fondatore, che il Patto del Quirinale è vivo e fatto di atti concreti .

Conto molto sulla autorevolezza della Presidente MELONI e sulla concretezza del Ministro Salvini.

Mino GIACHINO responsabile piemontese trasporti e logistica FDI

IL TORINESE