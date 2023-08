Bianconeri a metà: Juventus-Bologna 1-1

Seconda giornata serie A

Ferguson B

Vlahovic J

Passo indietro per i bianconeri di Allegri dopo la larga vittoria contro l’Udinese,nella prima giornata di campionato.Solo pareggio con il Bologna di Thiago Motta che ha sfiorato la vittoria e non avrebbe rubato nulla.

La Juventus ha giocato un primo tempo sottotono ed ha chiuso, meritatamente,in svantaggio la prima frazione di gioco con il Bologna padrone del campo ed autore di pregevoli iniziative che potevano portare anche al raddoppio.Punita nell’orgoglio la Juve,nel secondo tempo,ha pigiato sull’acceleratore ed è pervenuta al pareggio con Vlahovic autore di una buona prestazione.

Servirà ben altro ai bianconeri di Max Allegri per poter competere nella lotta scudetto,a partire dalla continuità e dalla mentalità vincente che questa sera è magicamente scomparsa rispetto allo scorso anno.

Enzo Grassano

IL TORINESE