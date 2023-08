Tenta violenza sessuale su ragazzina 14enne. In manette donna di 43 anni

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Novara è intervenuta fermando una donna italiana di 43 anni che aveva appena tentato un approccio sessuale con ragazze minorenni. La sospettata visti gli agenti, è fuggita. Ma la donna completamente nuda è stata trovata nascosta tra due auto. La donna ha aggredito i poliziotti che l’hanno portata in Questura in stato d’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e deferita in stato di libertà per corruzione di minorenne: la donna avrebbe cercato di abusare una 14enne.

IL TORINESE