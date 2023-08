Spray urticante: a Torino 16 famiglie costrette a uscire da casa

Un condominio di via Bioglio, a Torino, è stato evacuato per la presenza spray al peperoncino nei corridoi. Non si sa chi sia stai e perché ma le scale e ingressi degli alloggi sono stati spruzzati con il liquido. Così ieri 16 famiglie sono portate fuori dalla struttura anche se nessuno pare abbia avuto difficoltà respiratorie o bruciore agli occhi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

