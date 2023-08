Grassano, ex para’ Folgore: “Ecco perché Daniele Valle vincerà “

“Grazie Vannacci!”

Un titolo che riassume già quanto leggerete nel prossimo minuto, massimo, d’attenzione richiesta.

Daniele Valle, dal 2022 Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, ha lanciato in maniera decisa la sua candidatura (al momento unica nel PD ed in tutta la coalizione del centrosinistra) come Presidente della Regione Piemonte.

Perché vincerà? Risposta semplice: la sua capacità d’ascolto ed il suo sapersi muovere sul territorio senza filtri ed incontrare la gente è riscontrabile in pochi politici di professione. La sua voglia di fare proposte concrete unite ad un’opposizione intelligente senza insulti alla controparte è encomiabile. Sono certo che riuscirà ad unire tutta la coalizione di centrosinistra e farà tornare al voto una parte di quel 56%di persone che non vuol più saperne di recarsi alle urne.Avremo un perimetro ampio al cui interno conviveranno sia il Movimento 5 Stelle che tutti quei moderati centristi disponibili all’ascolto ed alla ampia varietà di proposte concrete che attuerà il Partito Democratico.

Perché ringrazio il Generale Vannacci?

Il suo libro’Un mondo al contrario”(che ho già letto), in testa alle classifiche di vendita, dove espone la sua idea di un mondo fermo a 45 anni fa,

ha toccato un nervo scoperto nel centrodestra, già in fibrillazione dopo questa uscita del Generale Vannacci, perché andando oltre alle smentite di rito governative, i rigurgiti di fascismo presenti in parte di questo governo e sempre in parte nelle Regioni governate dal centrodestra,sono chiari ed evidenti.

Enzo Grassano

Già consigliere Circoscrizione 3

(2006/2016)

Già coordinatore commissioni Sport e Ambiente

Partito Democratico

Già Caporal Maggiore

Istruttore

Brigata Paracadutisti Folgore

