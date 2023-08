È di nuovo Campionato. E il calcio dà l’addio a Carletto Mazzone

Riparte la serie A, emozionante come sempre, purtroppo con una triste notizia.

All’età di 86 anni è morto Carlo Mazzone,792 presenze ufficiali in panchina.Era per tutti Carletto, uno dei più longevi tecnici italiani,molto amato dai suoi tifosi e rispettato da quelli avversari per le sue grandi doti umane.

Nella prima giornata di campionato la Juventus di Max Allegri apre il suo campionato sul campo dell’Udinese domenica 20 agosto alle 20.45.C’èPaul Pogba tra i convocati, mancherà Kean. Per l’Udinese fuori Masina e Padelli: convocato l’uomo mercato Samardzic.

Formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Zarraga, Wallace, Lovric, Kamara; Beto, Thauvin. All. Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Enzo Grassano

IL TORINESE