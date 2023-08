Gli anni della Prima Repubblica in Valle di Susa nel libro di Tullio Monti

SAUZE D’OULX – La politica ed i politici della Valle di Susa saranno i grandi protagonisti domenica 13 agosto alle ore 17presso la Sala Conferenze dell’Ufficio del Turismo di viale Genevris.

L’occasione è la presentazione del libro “Come eravamo. Gli anni della politica in Valle di Susa 1960-2004” scritto da Tullio Monti, con la collaborazione di Luigi Massa ed Emanuela Sarti.

L’appuntamento si aprirà con il saluto del Sindaco di Sauze d’Oulx Mauro Meneguzzi. Luca Giai, responsabile ufficio stampa del Comune di Sauze d’Oulx introdurrà e condurrà l’incontro che vedrà protagonisti l’autore Tullio Monti che dialogherà con Marco Cicchelli, uno degli autori della postfazione del libro.

Di cosa si parlerà? Grazie al lavoro enciclopedico di Tullio Monti, che ha realizzato due volumi rispettivamente da 400 e 500 pagine, si proverà a riassumere la storia dei partiti e degli amministratori che in questi 45 anni hanno animato la vita politica della Valle di Susa, nello spazio temporale che va dal 1960 al 2004 in quella che è ricordata come la Prima Repubblica sino ad arrivare all’inizio della Seconda Repubblica. Nomi, date, aneddoti per uno spaccato di storia contemporanea tutto da rivivere.

Nel primo volume di “Come eravamo. Gli anni della politica in Valle di Susa 1960-2004” si andrà con la memoria alla Storia dei grandi partiti che hanno scritto la Storia repubblicana: dal PCI alla DC, dal PSI al PSDI, dal PRI al PLI, sino ad arrivare alla Lega Nord

Nel secondo volume di “Come eravamo. Gli anni della politica in Valle di Susa 1960-2004” invece si andrà alla scoperta delle grandi figure che hanno scritto le Storie della politica valsusina. E in questo caso ci sono, tra le 128 schede riportate nel libro, tre schede di personaggi politici legati direttamente a Sauze d’Oulx: Daniele Cantore, Giuseppe Pippo Greco e Ada Majero Vitton.

Ma nel libro ovviamente vengono ricordati anche altri personaggi della vita politica di Sauze d’Oulx come il Sindaco liberale Giorgio Gally che è stato sindaco dal 1975 al 1985, sconfitto poi nel 1985 da Piero Gros. Si arriva poi al Sindaco Augusto Faurenel 1990 e alla lista di sinistra del Sindaco Renato Miglio dal 1995 al 1999 quando vince le elezioni Roberto Faure che fa due mandati prima dell’attuale Sindaco Mauro Meneguzzi in carica dal 2009, ma temporalmente non compreso in questo libro. Oltre ai sindaci sono anche ricordati altri personaggi come Carlo Besson, Giuseppe Perron Cabus, Rita Faure.

Un’occasione per tornare a parlare di politica, per ricordare quando c’erano i partiti e per capire da dove, politicamente parlando, arriviamo.

