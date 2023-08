12 agosto 1946, nasce la Sampdoria

Accadde oggi: una grande fusione diede origine alla storica società ligure

Rieccoci con il classico appuntamento storico e curioso con la nostra rubrica “Accadde oggi”. Torniamo indietro nel tempo, esattamente al 12 agosto 1946(con addosso ancora le terribili scorie dell’appena terminata seconda guerra mondiale)data di nascita della Sampdoria.

La squadra genovese nacque dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria e così prese vita la Sampdoria. La neo-nata squadra fu ammessa immediatamente in Serie A.

La maglia scelta fu una fusione di colori tra i due club esistenti citati in precedenza:al rosso-nero della Sampierdarenese si unì il bianco-blu dell’Andrea Doria.

Nella stagione 1984-1985 la Sampdoria vinse la sua prima Coppa Italia. Nel 1987-1988 vinse la seconda coppa nazionale della sua storia. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 arrivarono i più grandi successi: due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e soprattutto l’indimenticabile scudetto del 1990-1991, trascinata dai gol dell’indimenticabile Gianluca Vialli e di Roberto Mancini,attuale CT della Nazionale Italiana.

Ora la Sampdoria milita in serie B ma con l’attuale nuova proprietà,che ha rilevato la società dall’ex presidente Massimo Ferrero,ed il nuovo tecnico Andrea Pirlo è pronta a tornare in serie A per rinverdire i fasti gloriosi di un tempo.

Enzo Grassano

