SU & GIÙ / Housing sociale a Porta Palazzo – Se l’erba si mangia i marciapiedi

SU 👍 Housing sociale a Porta Palazzo

Partirà a ottobre, con i primi lavori di messa in sicurezza e per la bonifica bellica e ambientale, il recupero e la riqualificazione dell’area posta al civico 13 di piazza della Repubblica, a Porta Palazzo, dove è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento di edilizia residenziale pubblica – 40 gli alloggi destinati agli anziani e per coabitazioni in famiglia – con locali comuni a piano terra e cortili interni all’isolato, attrezzati per attività ludiche a uso degli abitanti di tutto il quartiere.

Il progetto esecutivo dell’intervento, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati ad attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e altri fondi ministeriali, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale su proposta della Vicesindaca Michela Favaro. Oltre 11 milioni e 600 mila euro la spesa prevista per i lavori.

GIÙ 👎 Se l’erba si mangia i marciapiedi

Le mitiche periferie. In corso Grosseto, tra Via Sansovino e strada Altessano, l’erba si mangia il marciapiede. A chi spetta rimuoverla? Bel biglietto da visita per coloro che arrivano in città per le partite della Juve!

IL TORINESE