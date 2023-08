Condove entra nel Gal Valli di Lanzo

Il consiglio comunale ha approvato l’ingresso di Condove all’interno del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Cesternone, una società di diritto privato che utilizza i nuovi fondi della programmazione europea (FESR 2024-2027) sia per favorire progetti pubblici di sviluppo territoriale, sia per sostenere le aziende del territorio attive nel settore del turismo sostenibile (miglioramento accessibilità e fruibilità nelle strutture turistico – ricettive e creazione di nuovi servizi per il turista), delle filiere e dei sistemi produttivi locali per l’attivazione di pratiche di agricoltura sociale, per la filiera del legno, per creare aree outdoor, per accorpare le proprietà private, per recuperare beni in ambito turistico, per lanciare una start-up e altro ancora.

Le risorse per progettualità nel periodo 2024 – 2027 ammontano a 3.400.000 € circa.

Maggiori dettagli nel link sottostante.

https://www.comune.condove.to.it/it-it/avvisi/2023/consiglio-comunale/un-opportunita-di-sviluppo-condove-aderisce-al-gal-valli-di-lanzo-ceronda-e-cesternone-285749-1-2cf0a741356ab5f896b1b1fc7e087bdc

IL TORINESE