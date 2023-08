Colonnine ricarica auto a Montaldo torinese

Nei primi mesi del 2024 il Comune di Montaldo Torinese avrà le prime colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche. Saranno realizzate e fruibili dai cittadini montaldesi e da tutti gli abitanti del territorio della collina torinese, e saranno collocate in Piazza Superga. Sarà la prima delle tre installazioni che saranno previste sul territorio di Montaldo.

Montaldo Torinese si conferma attento agli importanti temi del nostro ambiente e della conservazione e salvaguardia del patrimonio ambientale del nostro territorio, e continua a investire scegliendo l’energia rinnovabile, che consente, tra l’altro un risparmio nella gestione del bene comune.

L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera all’Accordo di Collaborazione con l’azienda flyElectricdi Torino, partecipata della flyRen Energy Group, uno dei principali player italiani privati nel campo delle energie rinnovabili.

flyRen Energy Group SpA in attività dal 2007 è l’unica realtà italiana e torinese dedicata all’energia rinnovabile con un modello di business integrato verticalmente al 100%.

L’Accordo sottoscritto avrà durata decennale e prevede l’installazione di altre due postazioni di ricarica al Circolo Polisportivo Montaldese e nei pressi del Cimitero in via Andezeno. L’Accordo non prevede costi a carico del Comune.

Il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e il rispetto del territorio in cui viviamo continua ogni giorno.

