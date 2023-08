Pragelato, un marchio De.C.O per difendere, rilanciare e valorizzare i suoi prodotti

Così cresce e si rafforza l’identità culturale e produttiva di un territorio.

“Difendere e valorizzare i prodotti locali attraverso un ‘marchio’. È questa la decisione illustrata

oggi a Pragelato in una pubblica iniziativa che ha visto la presenza di molti produttori locali e di

tanti turisti accorsi. La scelta è finalizzata a salvaguardare e rilanciare le produzioni locali – dalle

patate alle fragole, dai formaggi al miele, dalle erbe romantiche alle verdure, dalla trasformazione

dei vari prodotti ai piatti tipici del territorio ai gofri – attraverso un ‘marchio’. Prodotti che sono il

frutto del lavoro nelle varie borgate pragelatesi e che rappresentano una specificità unica di questi

territori.

In sintesi, si tratta di un marchio De.C.O., finalizzato, appunto, al recupero della tradizione e della

stessa identità pragelatese attraverso il riconoscimento dei suoi prodotti e dei suoi piatti tipici.

Del resto, è ormai abbastanza evidente che l’identità di un territorio e di un comparto montano si

basano su alcuni caposaldi di fondo. E, per quanto riguarda Pragelato e i suoi dintorni, accanto

ad uno spiccato turismo estivo e invernale, alla storica vocazione sportiva legata allo sci di fondo

e alla antica tradizione paesaggistica e naturalistica, c’è indubbiamente la sua specificità eno

gastronomica. Un settore che però, d’ora in poi, sarà molto più sensibile alla difesa, alla

valorizzazione e al rilancio delle sue produzioni locali. Perchè solo attraverso questo metodo sarà

possibile legare l’identità di una comunità, la ricchezza del suo territorio e la commercializzazione

dei suoi prodotti nello stesso progetto. Un ‘marchio’, questo, che rappresenta un ulteriore tassello

dell’identità storica e culturale di Pragelato e del suo territorio”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato Consigliere Nazionale Anci

Paola Borra, Assessore Turismo Pragelato

IL TORINESE