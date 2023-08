Martedì 15 agosto , ore 15 Il Parco del Castello di Miradolo apre le porte anche a Ferragosto, come da tradizione, per una caccia al tesoro insolita, dove bisogna aguzzare la vista e i sensi per scoprire, indizio dopo indizio, tra gli angoli più nascosti, tutti i segreti del Parco. Per il pranzo di Ferragosto al Castello è possibile fare un picnic goloso nel Parco con i cesti dell’Antica Pasticceria Castinodi Pinerolo. I cestini, confezionati artigianalmente, possono essere ritirati direttamente nella Caffetteria del Castello dalle ore 12, previa prenotazione. Menù dedicati per adulti e per bambini. Costo: 10 euro cesto bimbi, 14 euro cesto adulti. Non è consentito il pic-nic libero. La prenotazione è obbligatoria. In occasione del ponte di Ferragosto, il Castello di Miradolo è visitabile in via straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto. Un’occasione per scoprire il Parco, con l’audio racconto stagionale in cuffia, e l’orto al picco del raccolto. La caffetteria del Castello sarà aperta per offrire una ricca colazione nel silenzio mattutino, una merenda con le specialità dell’Antica Pasticceria Castino o un aperitivo nel verde.