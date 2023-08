Strada del Fortino 15, la Città concede il fondo a un organismo di volontariato del Sermig

Il terreno di proprietà comunale in strada del Fortino 15 è stato concesso, per la durata di sei anni, all’associazione Centro come noi S. Pertini – organismo di volontariato Sermig per essere destinato a orto urbano.

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, di concerto con l’assessore al Welfare Jacopo Rosatelli.

Il fondo di circa 1670 metri quadrati, inizialmente incolto, è stato trasformato in orto urbano dove si sperimentano nuove forme di coltivazione esportabili anche nei Paesi la cui popolazione vive in gravi condizioni di povertà e malnutrizione. In strada del Fortino l’Associazione accoglie anche persone fragili che inserisce in percorsi di apprendimento di nuove tecniche di coltivazione creando occasioni di lavoro.

“Un terreno, patrimonio della Città, dove il Sermig potrà continuare i suoi momenti di formazione e di raccolta per i giovani che gravitano all’Arsenale della Pace” ha dichiarato Favaro.

L’area è situata nelle immediate vicinanze dell’ex Arsenale, i cui edifici furono consegnati a Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio missionario giovani), cambiando nome in Arsenale della Pace e di cui ieri sono stati festeggiati i quarant’anni della fondazione.

E proprio ieri il sindaco Stefano Lo Russo, in occasione dell’anniversario, ha proposto alla commissione toponomastica della Città di intitolare una parte di piazza Borgo Dora all’Arsenale della Pace.

