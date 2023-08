Divieto di transito sul ponte Ferdinando di Savoia per i veicoli con peso superiore alle 30 tonnellate

È in corso il posizionamento della segnaletica per la chiusura al transito del Ponte Ferdinando di Savoia sullo Stura, in corso Giulio Cesare, di tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 30.

La limitazione, che resterà in vigore fino alla fine dell’anno, si è resa necessaria dopo una delle ispezioni periodiche previste dalla normativa vigente sulle infrastrutture stradali dalla quale è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi di consolidamento.

Il provvedimento è stato assunto per garantire adeguate condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada che agli operatori del cantiere che lavoreranno all’interno dell’impalcato.

Nel frattempo è stata avviata la progettazione degli interventi necessari, così da procedere con l’affidamento e l’avvio dei lavori dal prossimo mese di settembre.

Il ponte Ferdinando di Savoia fu costruito tra il 1926 e il 1928. La struttura, in cemento armato, è composta da quattro campate per una misura complessiva di 126 metri di lunghezza e 36 metri di larghezza.

IL TORINESE