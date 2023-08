Incidente stradale: ferite mamma e figlia

In un incidente sulla strada statale 20 tra Cuneo e Centallo un’auto è rimasta incastrata sotto un guard rail dopo essere uscita fuori strada. All’interno una mamma 39 enne e la figlia, la più grave è la madre, in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Meno grave la figlia, in codice verde, con ferite lievi.

