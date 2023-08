Il presidente Mattarella: “Torino storico laboratorio per l’Italia”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato oggi in visita a Torino per i 40 anni del Sermig all’Arsenale della Pace di Borgo Dora e al Polo del ‘900 per inaugurare le celebrazioni per gli 80 anni dall’inizio della Resistenza, l’8 settembre 1943. Il Capo dello Stato ha commentato: “Durante il secolo scorso, Torino e il Piemonte sono state un vero e proprio laboratorio per l’Italia. Il Polo del 900, aggregando archivi e promuovendo progetti, rappresenta un vero e proprio esercizio di cittadinanza e partecipazione, collocato in località in cui le iniziative culturali hanno assunto sempre più rilievo nella dinamica economica e occupazionale, stimolate da tutte le fondazioni che animano il territorio; il tutto si traduce nel grande impegno tra l’8 settembre 2023 e il 25 aprile 2025”.

IL TORINESE