Ravinale (SE): sbagliato pensare di togliere gli attraversamenti

Incidente in corso Orbassano, per la sicurezza bisogna rallentare chi è in auto.

Ha ragione la Consulta per la mobilità per la mobilità Ciclistica e la Moderazione del Traffico di Torino: se ancora ci sono investimenti sulle strisce pedonali – sono stati due questa settimana a Torino – non si può ragionare di togliere gli attraversamenti, ma di renderli più sicuri, mediante l’inserimento di dossi, semafori o restringimenti della carreggiata che impongano a chi è in auto di rallentare e di prestare attenzione agli altri utenti della strada.

L’utilizzo dello spazio pubblico delle nostre strade è un fatto culturale ed è ora di cambiare approccio, realizzando la Città 30 per diminuire le emisssioni climalteranti e dare davvero la precedenza agli utenti deboli della strada.

IL TORINESE