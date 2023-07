Taglia ramo su una pianta, uomo cade e muore

Un uomo di 80 anni è rimasto morto a seguito di una caduta da un albero che stava potando. L’incidente si è verificato in frazione Roata Rossi di Cuneo, in via Roero. È stato soccorso dal 118 intervenuto sul posto, ma non è stato trasportato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni, in codice rosso.

IL TORINESE