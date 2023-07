“Il Foro Festival”. Madrina d’eccezione, l’attrice Manuela Arcuri

Carmagnola si prepara a dieci serate di grandi concerti e spettacoli per celebrare il “Re Peperone”

Dal 1° al 10 settembre

Carmagnola (Torino)

Manca più di un mese, ma a Carmagnola va già a pieni giri la macchina organizzativa della 74^ edizione della “Fiera Nazionale del Peperone”, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata ad un prodotto agricolo, organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta, per la prima volta, da “Puro Stile Italiano” e “Fondazione Reverse”. Fiera – mercato (estesa su un’area espositiva di oltre 10mila metri quadrati), ma non solo. Anche quest’anno infatti le serate comprese fra venerdì 1 e domenica 10 settembre (sempre a partire dalle 21), saranno movimentate (in tutti in sensi) e allietate da “Il Foro Festival”, che porterà concerti, spettacoli e colori intensi nella grande “Arena” all’interno del “Foro Boario”di piazza Italia. “Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le fasce di età”, promettono gli organizzatori che, nei giorni scorsi, hanno reso noti i nomi degli artisti coinvolti e il calendario degli spettacoli.

Madrina d’eccezione della “Fiera”, l’attrice e conduttrice televisiva Manuela Arcuri, venerdì 1° settembre, il primo appuntamento (a ingresso gratuito) sarà con la grande orchestra di 30 elementi “Cinemaniax. I Maniaci del Cinema” che propongono una rivisitazione delle colonne sonore dei più famosi film, telefilm e musical degli ultimi 40 anni: dagli spensierati anni ’50 di “Grease” e “Happy Day”s, fino agli anni ’90 di “Pretty Woman” e “The Bodyguard”.

Sabato 2 settembre a salire sul palco sarà il comico, attore e conduttore dai mille volti Enrico Brignano che porta in scena il suo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”, dopo un tour sold out di oltre 30 date, per far ridere e riflettere all’insegna di un rapporto più personale fra le persone.

Domenica 3 settembre, arriva Enrico Ruggeri, due volte vincitore al “Festival di Sanremo” e “Premio Tenco 2021”, accompagnato dalla nuova band dei “Supersonics”.

Lunedì 4 settembre (ingresso gratuito), sarà la volta di “Schiuma Party” con Marco Marzi e Marco Skarica, djs e produttori, da vent’anni sulla scena musicale. Il giorno successivo, martedì 5 settembre (ingresso gratuito), il protagonista sarà Marco Ligabue, fratello minore di Luciano, sul palco con la sua storica band “I Rio”, le sue canzoni, quelle dei più grandi cantautori italiani e ovviamente del fratello Luciano rivisitate in chiave rock. A seguire “Mania 90”, il grande “concerto dance” dedicato alla musica degli anni Novanta con Roby Giordana ed Emanuele Caponetto+ special guest Paolo Noise, una delle voci simbolo dello “Zoo” di 105, il programma radiofonico più irriverente e di successo d’Italia trasmesso da “Radio 105”.

“Solo Mengoni Tribute Band” ripercorre a “Il Foro”, mercoledì 6 settembre (ingresso gratuito), il concerto di “Mengoni live” negli stadi 2023, mentre giovedì 7 settembre(ingresso gratuito) è “Infernomania” con i “DiscoInferno” e i “Discomania”, insieme per una notte, per rivivere la musica “Seventies & Eighties” con zeppe e lustrini, brani, storie ed aneddoti.

Venerdì 8 settembre cambia la musica con “Teenage Dream Party”, la festa che fa impazzire i giovani di tutta Europa con “karaoke a tema Disney Channel”, coreografie di “High School Musical” e duetti di “Camp Rock”.

Sabato 9 settembre (ingresso gratuito) dj set“Alien Cut + tributo a Gigi Dag”, per chiudere, domenica 10 settembre (ingresso gratuito) con “Showzer”, una tra le più creative realtà di spettacolo composta da cantanti, ballerini, performer e musicisti che crea spettacoli unici, coinvolgenti e pieni di energia.

Per info:

“Fiera Nazionale del Peperone”, tel. 011/9724222/270 o www.fieradelpeperone.it

g.m.

Nelle foto: Manuela Arcuri, Enrico Brignano (Ph. Roberto Panucci), Enrico Ruggeri, Alien Cut

