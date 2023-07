Truffe in calo di oltre il 30% a Torino

In cinque anni a Torino sono diminuite truffe. Si evince da un’analisi diffusa dalla Questura di Torino. È stato preso in esame il numero delle truffe consumate e tentate a partire dal 2018 a metà 2023 Nel 2018 si ebbero 496 casi di truffa a fronte dei 386 del 2021 e dei 340 del 2022. In tutto sono 156 in meno le truffe registrate nel corso di quattro anni, ovvero una diminuzione del 31,45%. Il dato del primo semestre 2023 indica un’ulteriore riduzione dei casi di truffa, consumate e tentate, con 95 casi.

Il calo più significativo si rileva nella modalità ‘di persona’, cioè quando si ha un contatto diretto tra vittima e truffatore. Invece resta tendenzialmente stabile il dato relativo ai raggiri telefonici.

IL TORINESE