Fdi, Ambrogio – Marchi: soddisfazione per interpellanza sul Borgo Medievale

“Piena soddisfazione per l’approvazione – grazie ai voti favorevoli dell’opposizione unita e

l’astensione della maggioranza – della mia interpellanza sul destino del Borgo Medievale da parte del

Consiglio della Circoscrizione 8”, – commenta Claretta Marchi, Consigliere Circoscrizione 8 di

Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Questo atto permetterà di fare chiarezza una volta per tutte sul destino

del Borgo Medievale, una vera e propria eccellenza del Parco del Valentino”. “Riteniamo che il Borgo

Medievale debba rimanere un museo, recuperando la sua funzione didattica ed educativa anche grazie

all’attività degli artigiani che portano avanti un’arte antica”, conclude Marchi.

Alle dichiarazioni fanno eco le parole della Sen. Paola Ambrogio: “E’ ora che la giunta Lo Russo

scopra le sue carte e condivida con il territorio la strategia migliore per valorizzare il Borgo

Medioevale, capirne le esigenze e definire, finalmente, concrete prospettive di rilancio. Auspico che

l’interpellanza della Consigliera Claretta Marchi porti a superare le fumose dichiarazioni della Giunta

e ad un confronto basato sul buon senso e sulla volontà di tutelare uno straordinario patrimonio della

Città”.

Sen. Paola Ambrogio

Cons. Circ. 8 Claretta Marchi

IL TORINESE