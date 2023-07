Il Museo Nazionale dell’Automobile festeggia i 90 anni

Con una cerimonia che si è tenuta nel verde dei Giardini Reali si sono aperte oggi le celebrazioni in occasione dei 90 anni del Museo Nazionale dell’Automobile.

Al taglio del nastro il presidente del Mauto, Benedetto Camerana, che per l’occasione ha parlato del passato ma anche del futuro del Museo, parlando davanti ad una Palombella, storica vettura del 1907 costruita per la regina Margherita di Savoia e da lei così battezzata.

Fondato il 19 luglio del 1933, il Mauto inizia così a festeggiare i 90 anni dalla sua nascita con un programma di eventi, tra cui “Una storia al futuro”, un’esposizione che ripercorre le tappe salienti dello sviluppo del museo, visitabile fino all’8 di ottobre.

Per l’occasione, e per una settimana, nove vetture della collezione museale sono state posizionate in luoghi simbolo della Città, per festeggiare e farsi ammirare dai torinesi, come la Fiat 130 coupé, ospite al Teatro Regio.

