 Preioni (Lega): “valutazioni ambientali  con una norma semplificata e pragmatica”

Il Consiglio regionale del Piemonte ha votato a favore delle nuove disposizioni riguardanti le valutazioni ambientali strategiche, l’impatto ambientale e le autorizzazioni ambientali integrate.

“Le norme proposte sono volte a semplificare e uniformare il quadro normativo – ha commentato Alberto Preioni presidente dal Gruppo consiliare regionale della Lega Salvini Piemonte – riguardante le autorizzazioni di valutazione di impatto ambientale e strategica.

Le ricadute di questa legge si faranno sentire sia sulle imprese sia sui cittadini. Per quanto riguarda le aziende con questo nuovo regime garantiremo costi minori rispetto ad altre regioni italiane, che hanno oneri di istruttoria più elevati. Pertanto, investire in Piemonte risulterà meno oneroso rispetto ad altre regioni.

I cittadini godranno di una semplificazione delle procedure burocratiche legate alle valutazioni ambientali. Un impianto moderno e pragmatico, che mira a favorire lo sviluppo sostenibile della Regione, garantendo un equilibrio tra gli interessi economici e quelli ambientali attraverso semplificazione, chiarezza normativa, trasparenza con lo scopo di far diventare il Piemonte più attrattivo e competitivo”.

IL TORINESE