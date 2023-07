Muta-Morfosi torna in scena il 14 luglio

Muta-Morfosi, scritto e interpretato dall’artista salernitana Sara Lisanti, introdotto dal reading poetico di Gian Giacomo Della Porta (Premio Quasimodo 2017 e Mario Soldati 2021) torna in scena il 14 luglio alle ore 20:00 presso la Sala Molinari del Polo Culturale Lombroso 16, all’interno della rassegna “La terrazza della felicità”

Dopo il successo del 30 giugno allo Spazio Trama (evento in collaborazione con LaFeltrinelli Torino) e del 6 luglio al GreenBox di via Sant’Anselmo, Muta-Morfosi tornerà in scena venerdì 14 luglio, alle ore 20:00, presso la Sala Molinari del Polo Culturale Lombroso 16, in via Lombroso 16, a Torino.