I moduli nel calcio Prima puntata

Comincia oggi un viaggio di quattro puntate in cui soddisferemo la curiosità di tanti tifosi che chiedono chiarimenti riguardo all’impostazione tattica data dagli allenatori ai giocatori, rispetto alla loro disposizione in campo. I moduli di calcio sono diventati i veri protagonisti della storia di questo sport quando da una tipologia di gioco più aperta,basata sulla tecnica dei giocatori più forti,si è passati ad un tipo di gioco sempre più tattico costruito, soprattutto, sulle caratteristiche degli avversari e come contrastarli in maniera efficace. Scopriamo dunque insieme cosa sono, nello specifico, i moduli tattici del calcio e quali sono gli schemi più diffusi in questo momento.Cominciamo con il 3-3-1-3,che diventa a sua volta il 3-4-3,chiamato anche schema a forcone perché i quattro attaccanti sembrano formare la punta di un forcone. Questo era un modulo molto usato in passato per contrastare il catenaccio, mentre oggi viene usato meno.

Tre difensori centrali abili nel contrasto e pronti a rilanciare l’azione,senza sbilanciarsi troppo, quattro centrocampisti,due centrali a cui viene richiesto il rilancio dell’azione in fase di possesso palla e una grande attenzione di contrasto in fase di difesa.I due terzini devono esser abili sia nel difendere che nell’offendere,con un grande dispendio d’energia.

I tre attaccanti in realtà sono soprattutto una coppia d’ali o trequartisti laterali supportati dai due terzini di fascia che in fase d’interscambio forniscono il più possibile palloni giocabili al centravanti,meglio se potente fisicamente,col compito di far il maggior numero di reti possibili.Un grande esempio viene dato dal tecnico Gasperini e dalla sua Atalanta,magnifica interprete di questo modulo.

Enzo Grassano

IL TORINESE