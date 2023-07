Popolari, ora parte la “ricomposizione” politica e organizzativa

Con l’iniziativa di “Tempi nuovi-Popolari uniti” che si terrà a Roma venerdì 14 luglio parte,

finalmente, il processo di ricomposizione politica, culturale ed organizzativa dell’area popolare e

cattolico sociale nel nostro paese. Un processo che, purtroppo, da troppo tempo è fermo ai nastri

di partenza e che ha contribuito a ridurre la stessa cultura popolare a giocare un ruolo puramente

marginale nella politica italiana. E, di conseguenza, nei partiti e negli stessi schieramenti politici.

Certo, nel frattempo non sono mancate le novità politiche. E, per fermarsi solo agli ultimi mesi, si

tratta di novità anche profonde e destinate, comunque sia, ad incidere in profondità negli stessi

equilibri della politica italiana. Perchè se è vero, com’è vero, che ci troviamo di fronte ad una

ricomposizione del campo delle sinistre – quella radicale e massimalista della Schlein, quella

populista e “per caso” di Conte e di Grillo e quella ideologica ed estremista di Fratoianni e Bonelli

– è pur vero che anche nel campo della destra registriamo una forte novità rispetto al passato. E

cioè, rispetto alla geografia politica del centro destra prima del voto del 25 settembre scorso.

Anche se, su questo versante, non possiamo sottovalutare o ridimensionare la cultura di governo

e la tendenza a spostarsi sempre più al Centro manifestato in questi ultimi tempi dalla Premier

Giorgia Meloni.

Al riguardo, è di tutta evidenza che, di fronte alla difficoltà di riorganizzare un’area centrale e

centrista nel nostro paese dopo il fallimento dell’ex terzo polo, la spinta che può arrivare da un

filone di pensiero e da una cultura che storicamente hanno giocato un ruolo importante e decisivo

nelle dinamiche politiche del nostro paese su questo versante, non può che essere un fatto

positivo e forse anche incoraggiante. E questo per la semplice ragione che la presenza dei

cattolici democratici e popolari nei partiti e nei rispettivi schieramenti è oggi del tutto pleonastica

per non dire ornamentale. Cioè politicamente e culturalmente sterile ed improduttiva. Ma una

cultura come quella del cattolicesimo popolare e sociale, per la storia concreta che ha avuto nella

nostra vicenda democratica, non può ridursi ad avere un ruolo puramente ancillare. Una sorta,

cioè, di presenza testimoniale e del tutto personale nel campo della destra e una banale riedizione

dei “cattolici indipendenti” nel campo della sinistra. Ruoli che, come ovvio, sono del tutto estranei

ed esterni alla grande, nobile e qualificata storia dei cattolici impegnati in politica.

E, pur senza assecondare alcuna regressione nostalgica, è indubbio che la ricomposizione

politica ed organizzativa dell’area Popolare, seppur nel rigoroso rispetto del pluralismo che

attraversa anche questo mondo, può rappresentare un sussulto di maggior responsabilità e di

protagonismo di questo filone di pensiero.

E la manifestazione di venerdì 14 luglio a Roma, promossa dall’Associazione “Tempi NuoviPopolari Uniti”

e coordinata da Beppe Fioroni, può rappresentare quindi un primo passo per ridare

slancio, vigore e vivacità ad un pensiero politico che, malgrado tutto, ha conservato una

straordinaria modernità ed attualità nella cittadella politica italiana. Una iniziativa aperta a tutti,

come ovvio, per la semplice ragione che inizia un processo costituente per favorire una libera e

disinteressata ricomposizione di quest’area culturale.

Giorgio Merlo

IL TORINESE