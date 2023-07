Scorribanda al supermercato: arrestati per rapina

Tre persone, due ventiduenni e una ventiseienne, tutti cittadini albanesi sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di PS San Secondo poiché gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti intervengono per un presunto furto in un supermercato di corso Montecucco. I poliziotti fermano una persona corrispondente alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa in via Bardonecchia. L’uomo, un ventiduenne, indossa un paio di scarpe da ginnastica corrispondenti a quelle trafugate pochi istanti prima dall’esercizio commerciale e nasconde nelle tasche un prodotto di cosmetica, anch’esso oggetto di rapina. Nella circostanza, il ventiduenne, per garantirsi la fuga, aveva infatti spintonato personale addetto alla sicurezza.

Contestualmente, un altro equipaggio della Polizia di Stato apprende che insieme al ventiduenne c’erano altre due persone che avrebbero partecipato all’azione aggredendo un secondo addetto alla sicurezza. Nell’occasione, sempre per guadagnarsi la fuga, i due avrebbero colpito il malcapitato con pugni e graffi utilizzando anche delle bibite in lattina. Gli agenti rintracciano entrambi in via Marsigli, dove vengono fermati e tratti in arresto.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE