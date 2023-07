INSEDIATO L’ADVISORY BOARD DEL PRIMO EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS & TECHNOLOGY: UNA TASK FORCE DI 30 IMPRESE COME MODELLO DI COESIONE E SCAMBIO PROFICUO PER LA FORMAZIONE DEI MANAGER.

Innovazione tecnologica al servizio delle imprese. E la preparazione manageriale necessaria a sfruttarne il potenziale. Nasce il primo TECH EMBA d’Italia, dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino e la CUOA Business School. Due territori, due culture industriali, una visione comune: creare nuove competenze manageriali per guidare la trasformazione e crescere sul mercato internazionale.

Competitività, crescita, innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione. Oggi più che mai sono questi i fattori che permettono alle aziende di restare sul mercato. E le strategie aziendali puntano su nuovi modi di sviluppare le competenze e attrarre e trattenere talenti. Al primo posto la formazione a manager e imprenditori per comprendere le grandi transizioni tecnologiche in atto e coglierne le opportunità. Nuovi modi di organizzare le filiere e nuove strategie competitive, in un mercato globale che risente anche dei cambiamenti geopolitici in atto. Da qui – in un Paese dove l’offerta di alta formazione manageriale è ancora presente a macchia di leopardo – l’esigenza di una proposta formativa che coinvolga tutti i territori, le tipologie di impresa e i bisogni tecnologici, per favorire lo sviluppo delle imprese ed aiutarle a gestire le crescenti complessità strategiche ed operative.

Nasce quindi dai bisogni dell’impresa l’Executive Master in Business & Technology del Politecnico di Torino e CUOA Business School. Nuove competenze per un nuovo modo di fare impresa e management. “Siamo molto orgogliosi di aver portato a compimento un progetto davvero ambizioso, coniugando la dimensione tecnologica, core business del nostro Ateneo, con quella manageriale – dichiara Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino – Grazie alla collaborazione con CUOA Business School, infatti, per la prima volta la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico firma un Executive Master in Business and Technology di altissimo livello, per rispondere alle esigenze di alta formazione delle aziende del territorio. Le tecnologie oggi non solo cambiano rapidamente il mondo del lavoro e la vita delle persone, ma possono e devono costituire un riferimento per le scelte che saranno chiamati a compiere i manager del futuro.”

Primo step, l’incontro tra i manager delle imprese che hanno aderito all’Advisory Board, il comitato che supporta la direzione scientifica dell’Executive Master per uno scambio reale tra formazione e impresa, territorio e crescita economica. Una task force di 30 aziende di diversi settori, diverse dimensioni e diverse culture imprenditoriali a rappresentanza di un sistema di imprese che, dalla piccola azienda del capitalismo imprenditoriale famigliare alla multinazionale tascabile, agli attori globali, risente non solo di una carenza di personale ma necessita più che mai, nel tessuto imprenditoriale in rapida evoluzione, di una preparazione scientifica che consenta al manager o imprenditore di comprendere e governare i nuovi trend tecnologici e i loro effetti sulle diverse aree d’impresa, sui processi e i prodotti del futuro, sulla competizione globale. Ecco quindi che l’Executive Master in Business & Technology del Politecnico e del CUOA propone un’esperienza formativa che legge la tecnologia come un fattore al servizio dello sviluppo d’impresa inteso in modo generale e trasversale. Anche per anticipare le competenze future.

“La collaborazione tra CUOA e Politecnico di Torino nella progettazione e realizzazione del primo Tech-EMBA è decisamente innovativa nel settore dell’alta formazione. Oltre a essere un esempio virtuoso di collaborazione tra Università e Business School, è un progetto che crea sistema anche con le imprese, grazie alla costituzione di un advisory board cui partecipano i rappresentanti di una ventina di aziende – afferma Federico Visentin, Presidente del CUOA Business School e Presidente di Federmeccanica – Il Board si incontrerà in maniera periodica e costante, insieme alla direzione scientifica, per discutere su contenuti ed eventuali aggiornamenti da apportare al nostro Executive Master. Questo sta consentendo e consentirà di avere un approccio ancora più concreto e utile per i partecipanti al Master, mettendo maggiormente in comunicazione il mondo della formazione con quello delle imprese, nell’ambito di una filosofia che CUOA sta portando avanti da 66 anni. Questo accordo tra noi e il Politecnico di Torino si inserisce all’interno del progetto CUOA University Network Business School, nato nel 2019 con l’obiettivo di aggregare le eccellenze della formazione italiana attorno alla nostra scuola. Sono 17 gli Atenei aderenti. Con il Politecnico di Torino, in particolare, stiamo dimostrando come l’attenzione da parte del settore dell’alta formazione verso il mondo delle imprese sia alta e come sia comune l’impegno a fornire strumenti e competenze necessarie a fronteggiare le difficoltà che si incontrano in un contesto competitivo sempre più complesso e sfidante”.

l percorso formativo offerto dal master dura 20 mesi, si svolge nei weekend (brevi e lunghi) e prevede 500 ore di formazione ed esperienza, 10 moduli didattici. Sede principale la Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, seconda sede il Campus CUOA di Altavilla Vicentina per alcuni moduli e diverse attività extra formative. Le materie curriculari caratteristiche della business administration (finanza aziendale, controllo di gestione, gestione organizzativa, project management, risorse umane e competenze comportamentali) si intrecciano con i temi di orientamento tecnologico per l’impresa, quali i processi decisionali dei manager guidati dall’uso di dati e analytics nel più ampio ambito della Trasformazione Digitale, l’uso dell’Intelligenza Artificiale in diversi ambiti di lavoro, i paradigmi di sostenibilità e circolarità nelle filiere produttive e nell’uso dell’energia, la robotica e la virtualizzazione in fabbrica, la space economy, l’innovazione nei modelli di business. La metodologia didattica porta in aula, grazie a simulazioni e casi di studio, progetti e problemi reali. Al programma ordinario, si aggiunge uno modulo trasversale che approfondisce l’analisi delle competenze comportamentali per i manager e i diversi modelli di applicazione, ed è accompagnato da un percorso di coaching personalizzato.

