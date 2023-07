LAVORI E NUOVA PAVIMENTAZIONE AL CENTRO COMMERCIALE

Sono iniziati i lavori per la sostituzione della pavimentazione al centro commerciale Le Serre. Per decoro e per questioni di sicurezza gli operai sono al lavoro per sostituire la pavimentazione rotta dopo anni di usura. Il tratto in cui si sta lavorando è quello lato via Spanna vicino ai negozi. Il cantiere proseguirà fino all’inizio di luglio.

IL TORINESE