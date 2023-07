Aereo colpito da un fulmine. Atterraggio di emergenza a Caselle

Un aereo Easyjet in volo da Edimburgo a Milano ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Torino dopo essere stato colpito da un fulmine. I passeggeri stanno bene e la compagnia dice che il velivolo è progettato per resistere a tali eventi. L’aereo ha però subìto un danno elettrico al mezzo, da qui la decisione dell’atterraggio. I passeggeri sono stati portati in pullman a Milano.

