Condannato a 10 anni: spappolò intestino di un bimbo

E’ stato condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio l’uomo che picchiava abitualmente il figlio di sei anni della sua compagna. Il 26enne era stato arrestato nel gennaio del 2022 e il piccolo era stato ricoverato al Regina Margherita di Torino con l’intestino spappolato: in un intervento gliene tagliarono via 30 centimetri. Durante ricovero i medici avevano capito che i danni non potevano essere provocati da una caduta. Una psicologa è riuscita a far parlare il piccolo che ha raccontato delle violenze dell’uomo.

