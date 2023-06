Torino Esposizioni, il futuro: nuove prospettive Politecniche

Il Dipartimento di Architettura e Design-DAD e il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio-DIST del Politecnico di Torino organizzano un convegno per presentare il progetto sul futuro del padiglione 3a di Torino Esposizioni

venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 10:00

Salone d’Onore – Castello del Valentino – Viale Mattioli 39, Torino

Immaginando l’utilizzo del padiglione 3a di Torino Esposizioni come parte del futuro Campus Valentino del Politecnico, il Dipartimento di Architettura e Design – DAD e il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – DIST hanno avviato da 6 mesi un percorso condiviso per definirne funzioni e usi: oltre 150 docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi hanno costruito una visione per il futuro di questo spazio di oltre 2.500 mq, in collaborazione con il Gruppo Masterplan del Politecnico.

Oltre a essere un nuovo spazio aggregativo e di socialità, il padiglione 3a ospiterà attività laboratoriali a supporto della didattica e della ricerca ma anche eventi e iniziative culturali aperte al pubblico. In questo evento verranno restituiti i risultati di una serie di incontri che hanno raccolto le istanze di colleghe e colleghi dei due Dipartimenti sulla futura natura polifunzionale del padiglione. Viste le molteplici opportunità che lo spazio può offrire non solo per il Politecnico ma anche per il quartiere e per la città, l’evento sarà un’occasione di dialogo con gli attori del territorio, ovvero istituzioni, imprese ed enti del terzo settore.

Programma

Saluti del Rettore del Politecnico Guido Saracco e dei direttori dei dipartimenti professor Paolo Mellano (DAD) e professor Andrea Bocco (DIST);

del Rettore del Politecnico e dei direttori dei dipartimenti professor (DAD) e professor (DIST); Presentazione del Laboratorio ToExpo : l’iniziativa e i suoi obiettivi, sintesi del percorso di workshop e dei risultati raccolti;

: l’iniziativa e i suoi obiettivi, sintesi del percorso di workshop e dei risultati raccolti; Le prospettive sul Padiglione 3a: ne parlano i rappresentanti dei laboratori di DAD e DIST;

ne parlano i rappresentanti dei laboratori di DAD e DIST; Aggiornamento sull ’avanzamento del progetto Campus Valentino a cura del gruppo Masterplan di Ateneo;

a cura del gruppo Masterplan di Ateneo; Tavola rotonda con gli attori del territorio moderata dai Direttori Paolo Mellano (DAD) e Andrea Bocco (DIST);

IL TORINESE