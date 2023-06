Presentato il nuovo biennio formativo 2023-25 di ITS Turismo Piemonte. Quattro sedi, cinque indirizzi per i professionisti di domani

TURISMO, GRANDI OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI MA MANCANO LE COMPETENZE. ITS PRESENTA I PERCORSI FORMATIVI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL SETTORE

Torino, 29 giugno 2023 – Il turismo vola e offre opportunità di lavoro come mai prima d’ora. Secondo il rapporto Excelsior Unioncamere nei prossimi cinque anni il settore del turismo offrirà circa 300mila posti di lavoro, che salgono a 757.000 considerando la macroarea ‘Commercio-Turismo’. Ma quasi un quarto di posti nel settore turistico potrebbe rimanere scoperto per mancanza di personale qualificato.

Un allarme lanciato dagli operatori del settore e raccolto da ITS Turismo e Attività Culturali , con la proposta di percorsi post diploma di formazione altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro.

Questa mattina la presentazione dei corsi per il prossimo biennio 2023-25 nella sede legale della Fondazione ITS a Torino, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e Merito e alla Formazione professionale della Regione Piemonte Elena Chiorino, della presidente della Fondazione ITS Turismo Maria Luisa Coppa, del segretario generale Giulio Genti, dei soci e degli stakeholder della Fondazione.

Per l’Assessore Elena Chiorino “Senza competenze non può esserci competitività e senza competitività non può esserci crescita. Nel corso del mio mandato ho creduto fortemente nell’impulso che poteva esser generato dando maggiore spinta al sistema degli ITS Academy, così in questi anni si è lavorato strenuamente non solo per garantire ai nostri giovani una miriade di opportunità per consentire loro di costruirsi il migliore futuro possibile in Piemonte, ma per dare risposte concrete alle reali esigenze delle attività produttive di un territorio intero. Da inizio mandato ad oggi abbiamo quasi raddoppiato le risorse destinate al sistema ITS, passando dai 5,8 milioni di euro dell’A.S. 20/21 ai 10 milioni per il 22/23.

Risultati più che positivi emergono anche dall’ultimo monitoraggio Indire sulla performance dei corsi biennali, che premia tutte le Fondazioni ITS del Piemonte, collocando la Regione ai primissimi posti a livello nazionale.

«In un Paese a forte vocazione turistica come l’Italia – sottolinea la presidente della Fondazione ITS Turismo Maria Luisa Coppa – è sempre mancato un indirizzo scolastico preciso che potesse preparare i giovani in maniera altamente qualificata. I percorsi formativi dell’ITS Turismo Piemonte oggi hanno le carte in regola per incontrare le esigenze delle imprese del settore con le ambizioni e i desideri dei giovani. I giovani oggi comprendono che viaggiare, sperimentare, incontrare e conoscere il mondo sono strettamente legati all’innovazione e alla digitalizzazione. È un mix affascinante in cui la passione per l’esplorazione si fonde con l’entusiasmo per le nuove tecnologie, aprendo porte verso un futuro pieno di opportunità. L’ITS Turismo Piemonte è qui per accompagnarli in questo percorso, offrendo non solo una formazione di alta qualità che soddisfa le loro aspirazioni e li prepara a brillanti carriere nel settore del turismo, ma dando anche risposte concrete e immediate alle esigenze delle imprese turistiche. Per questo motivo, ogni anno ITS abbraccia alcuni progetti extracurricolari che diventano immediatamente spendibili come soluzione ad un problema turistico espresso da aziende o enti, tra cui, gli ultimi a Ca’ Foscari a Venezia e nei Comuni di Rosazza e Candelo in Piemonte, oltre ai progetti Erasmus all’estero. Il PNRR offre agli ITS la possibilità di dotarsi di una sede idonea e, pur con tempistiche non favorevoli, stiamo lavorando in questo senso».

Nelle quattro sedi di Torino (in via Massena 20 e in via Carlo Alberto 22), Bra e Novara prenderà il via nel mese di ottobre il prossimo biennio formativo ITS Turismo, costruito sui macro-indirizzi di ‘ricettività’ e ‘hospitality’ e articolato su cinque corsi in essere: Tourism Product Manager, Incoming Event Manager, Caring on Board, Hospitality Manager, Experience & Hospitality Specialist. Ogni corso di studio prevede al massimo 30 iscritti per anno, in modo da garantire una formazione il più possibile attenta ad ogni studente. Il biennio formativo 2023-2025 sarà caratterizzato da un approccio innovativo e orientato al futuro con programmi formativi incentrati su tematiche chiave come l’ospitalità, la gestione del turismo sostenibile, il marketing digitale nel settore turistico e le nuove tendenze nell’esperienza del viaggiatore.

I corsi, finanziati interamente dai Fondi della Regione Piemonte e dal Ministero dell’Istruzione tramite PR FSE 2021-2027 e dunque gratuiti per tutti gli studenti, hanno la durata di due anni, con 1800 ore di percorso, di cui 600 in stage presso le oltre 200 aziende partner in costante crescita, hanno un successo formativo superiore al 90% e oltre l’85% dei diplomati trova occupazione immediata nel settore di studio.

Per accedere al biennio formativo è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. È previsto, inoltre, il superamento della selezione di accesso con un test scritto di cultura generale, l’elaborazione di un testo e un colloquio attitudinale e motivazionale.

Tutte le informazioni per l’accesso alla selezione saranno contenute nel bando previsto per l’estate, ma fin d’ora si possono avere indicazioni ed eventuali appuntamenti personali scrivendo a info@its-turismopiemonte.it

ITS Turismo Piemonte fa parte del Sistema ITS , che conta 104 scuole di eccellenza a livello nazionale. In Piemonte sono presenti 7 Fondazioni ITS nei settori Agroalimentare, Turismo e attività culturali, Aerospazio – Meccatronica, Energia, Tessile – Abbigliamento, Information and Communication Technology, Biotecnologie.

LE FIGURE PROFESSIONALI DI ITS TURISMO

Il Tourism Product Manager è un professionista completo dell’ideazione, comunicazione e promozione del prodotto turistico; ricopre strategicamente ruoli intermedi e apicali in Tour operator e nelle imprese di distribuzione di prodotti turistici. Si occupa di creare e gestire prodotti turistici innovativi, cercando di offrire esperienze uniche e coinvolgenti per i viaggiatori.

L’Incoming Event Manager è una figura professionale che opera all’interno di aziende specializzate

nell’organizzazione di eventi con l’obiettivo di innovare il prodotto offerto sia nella costruzione dell’esperienza turistica che nella comunicazione della stessa.

Il Caring on Board è il professionista che potrà operare in vari ambiti del comparto Hospitality, proseguendo il percorso in apprendistato in alta formazione nell’ambito specifico del caring on board, oppure in strutture ricettive di altra natura.

L’Hospitality Manager conosce ed amministra correttamente l’impresa ricettiva, coordinando

l’organizzazione del lavoro, la definizione delle procedure e l’efficacia operativa dei diversi reparti sovrintendendo tutti i processi gestionali di un albergo.

L’Experience & Hospitality Specialist conosce ed applica correttamente la struttura della Guest Experience, progettando strategicamente i propri servizi e la loro comunicazione, per offrire esperienze emozionali mediante l’utilizzo di visite immersive e personalizzate.

www.its-turismopiemonte.it

https://sistemaits.it/

