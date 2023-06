Bottino magro nella rapina alla Villa di Moise Kean

Di recente si sono verificati a Torino furti in alcune ville appartenenti ai giocatori della Juventus, tra cui l’attaccante Moise Kean. Gli scassinatori hanno preso di mira una villa di lusso in precollina a Torino, dove sorge la dimora del celebre calciatore. Secondo le fonti, i ladri sono riusciti a entrare nell’abitazione nell’ultimo fine settimana. La domestica della villa ha scoperto la casa in disordine e una finestra aperta, il che ha portato alla chiamata al 112 per richiedere aiuto. La situazione è al momento in corso di valutazione da parte delle autorità che stanno investigando per individuare i responsabili. Pare che i ladri siano fuggiti senza avere avuto modo di rubare molto.

