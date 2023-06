In Piemonte dopo tre anni per la prima volta nessun paziente Covid in terapia intensiva

E’ la prima volta dopo tre anni che in Piemonte non c’è un solo paziente ricoverato per Covid-19 in reparto di terapia intensiva. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Dopo più di tre anni – spiega il governatore – , per la prima volta, il Piemonte conta zero pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Non era mai successo ed è un traguardo straordinario perché ci dice che davvero l’emergenza pandemica è alle spalle ma che non dobbiamo dimenticare l’impegno e la fatica dei tanti medici e sanitari che in questi anni hanno lavorato senza sosta negli ospedali per curare i pazienti Covid e, al tempo stesso, tutti gli altri”.