Sorpreso dalla polizia mentre tenta di rubare su un’auto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomogravemente indiziato di aver infranto il vetro di un’autovettura e di aver tentato di rubare oggetti ivi contenuti.

La segnalazione di un probabile furto su autovettura in atto è nata grazie alla segnalazione di un cittadino che, uditi rumori di vetri infranti, notava un uomo entrareall’interno di una vettura parcheggiata in via Perugia.

A pochissimi minuti dalla segnalazione al 112, una volante dell’UPGSP è intervenuta sul posto,sorprendendo un soggetto che, alla vista degli agenti,tentava di nascondersi all’interno dell’abitacolo.

L’uomo, di 26 anni, italiano, viene invitato dagli operatori a uscire dall’autovettura: da un primo sopralluogo era possibile constare la rottura del lunotto posteriore. Vengono rinvenuti sui sedili posteriori un paio di occhiali da sole, un apparato radio e un navigatore smontati pronti per essere trafugati. All’interno dello zaino del ventiseienne c’erano oggetti atti allo scasso, quali un frangivetro, un cacciavite, un coltello multiuso, oltre un apparato radio e navigatore di dubbia provenienza; il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arrestodell’uomo per tentato furto pluriaggravato.

