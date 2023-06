Arrestato il ladro seriale delle palestre

Il ladro seriale agiva nel Torinese e non solo: apriva gli armadietti dove i soci delle palestre lasciavano denaro e oggetti preziosi. Una volta ha rubato non soltanto il portafoglio del cliente, ma anche un Rolex e il porto d’armi. In una occasione era riuscito a spendere con le carte bancomat della vittima ben 16.000 euro in beni di lusso. Doveva scontare oltre 4 anni di pene pregresse e la polizia è riuscito ad arrestarlo.

IL TORINESE