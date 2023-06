Nubifragio e allagamenti nei comuni della cintura torinese

Nel pomeriggio di sabato si è verificato un forte nubifragio che ha causato allagamenti in diversi comuni del Torinese. Nel comune di Trofarello, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i garage e gli scantinati dall’acqua, inoltre alcune auto sono finitie fuori strada, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Ad Nichelino, i locali sotterranei di uno stabile in via Belfiore sono stati allagati, mentre adiacente a Pianezza e Collegno un albero è caduto a causa dell’intenso vento. Infine, a Grugliasco, il negozio Decathlon ha subito infiltrazioni d’acqua ed è stato evacuato.

