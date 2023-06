Appuntamenti e iniziative a Nichelino

31° edizione della “GIORNATA SPORTIVA STUDENTESCA DELLA SOLIDARIETA'”

Lunedì 5 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, nel Parco Miraflores (Boschetto) si recupera la manifestazione sportiva (prevista inizialmente il 19 maggio) rivolta a tutti i bambini e le bambine e ai ragazzi e alle ragazze delle scuole nichelinesi, dall’ultimo anno dell’asilo nido sino al biennio delle scuole secondarie di 2° grado, al C.I.S.A. 12.

Il programma :

Corsa della Solidarietà a cura dell’A.S.D. G.S. Atletica Nichelino

Labirinto di Orienteering a cura dell’A.S.D. O.P.K. Miraflores

Passeggiata sui percorsi salute del Parco a cura dei Servizi Educativi del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. 12

Percorsi di abilità motoria a cura dell’A.S.D. G.S. ATLETICA

Laboratori ambientali e di lettura a cura dell’Associazione Culturale “CITTÀ INCANTATA”

Inoltre sarà disponibile un’area per l’esposizione di elaborati (disegni, manufatti ecc) singoli e di classe su tematiche inerenti “SPORT, AMBIENTE E SOLIDARIETÀ”.

Per la 31ma Edizione verrà consegnata a tutti i partecipanti una maglietta caratterizzata da una simpatica lumaca. Sono previste premiazioni per tutti consistenti in coppe e gadget, nonché premi specifici per i migliori elaborati.

Gran parte del ricavato derivante dalle iscrizioni (euro 5,00 a partecipante) sarà devoluto in beneficenza all’UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI contro i tumori dei bambini – ODV secondo il motto che contraddistingue la manifestazione “ho raggiunto il traguardo anche per te“.

Casa delle Associazioni San Quirico

Martedì 6 giugno alle 18.30 al Centro Nicola Grosa (via Galimberti, 3), sarà presentato alla cittadinanza lo sviluppo della progettazione partecipata con le associazioni partner del progetto. Grazie a un visore si potrà esplorare l’area in 3D.

Saranno presenti:

il Sindaco Giampietro Tolardo

l’Assessora ai Lavori Pubblici e alla Terza Età Giorgia Ruggiero

l’Assessora alle Politiche della Casa e Welfare Paola Rasetto

i tecnici degli uffici comunali preposti, il dr. Marco Buemi e i progettisti arch. Corrado Vaschetti e arch. Valeria Sclaverano dello Studio FOR engineering architecture.

Consiglio Comunale

Giovedì 8 giugno 2023 alle 17.00 , nella sala consiliare di piazza Camandona 11, si terrà il Consiglio Comunale di Nichelino. La seduta è pubblica, tutti i cittadini sono quindi invitati a partecipare. Maggiori dettagli saranno comunicati attraverso il sito web www.comune.nichelino.to.it

Piazza Pertini riqualificata grazie al bando PINQuA

Venerdì 9 giugno alle 17.30 presso il Comitato di quartiere Boschetto (piazza Pertini), il Sindaco, l’Assessora ai Lavori Pubblici, gli uffici tecnici competenti e lo studio di progettazione incontreranno i cittadini per presentare i lavori di riqualificazione in partenza. In particolare saranno rimesse a nuovo la piazza, l’area antistante la scuola Gramsci e la pista ciclabile. Inoltre il progetto coinvolge il giardino collocato di fronte alla scuola Gramsci e l’area sportiva dietro la piazza.

L’Ufficio Mobile della Polizia Locale fa tappa nei Quartieri

Dal 6 giugno fino a settembre gli agenti del Nucleo di prossimità della Polizia Locale saranno presenti sul territorio in orario pomeridiano (dalle 17.00 alle 19.00), a disposizione dei cittadini che potranno segnalare eventuali problematiche legate al proprio quartiere, fornendo così agli agenti una maggiore e più capillare conoscenza delle dinamiche cittadine con la conseguente possibilità di fornire risposte e sostegno.

Il calendario di giugno:

Martedì 6/06 – Centro sociale Nicola Grosa – Via Galimberti, 3 (17.00 – 19.00)

Martedì 13/06 – Comitato Juvarra – Via XXV Aprile, 133 (17.00) e Giardini di via 1° Maggio (18.00)

Venerdì 30/06 – Comitato Bengasi – Via Bengasi, 20 (17.00) e Giardini di via Milano (18.00)

