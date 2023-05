Tornano accessibili i Murazzi dopo l’allerta meteo

Tornano accessibili da questa sera i Murazzi del Po, chiusi al traffico veicolare e pedonale dal tardo pomeriggio di venerdì scorso. Dopo la piena di domenica notte il livello dell’acqua è progressivamente regredito e la situazione è ora tale da permettere nuovamente l’accesso.

Restano invece per il momento ancora interdetti i percorsi ciclo pedonali in prossimità delle sponde fluviali, in attesa che le acque del fiume si ritirino completamente permettendo così la pulizia e la rimozione del materiale accumulatosi e consentendo ai cittadini di poter nuovamente fruire di queste aree in sicurezza.

