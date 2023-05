Una settimana di Festival dedicato al Verde in 30 spazi tra giardini, parchi e orti urbani

Con l’inaugurazione tenutasi presso i Giardini Cavour con il lancio di bombe di semi di fiori selvatici da parte dell’Assessore alla Cura e Verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso in compagnia dei bambini delle scuole (FOTO, credits Antonio Pio Roseti) , il Festival del Verde (www.festivalverde.it) è entrato nel vivo.

Per una settimana intera (fino al 28 maggio) coinvolgerà oltre 30 tra giardini pubblici e privati, parchi e orti urbani di Torino e provincia, alcuni dei quali aperti straordinariamente per l’occasione, e molti altri luoghi “green” con più di 50 iniziative ed eventi diffusi la maggior parte a titolo gratuito. Per l’occasione saranno inoltre aperti con visite guidate 3 castelli con i loro parchi (tra cui il Parco storico del Castello di Moncalieri) e saranno coinvolti 7 comuni oltre a Torino anche Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Pino Torinese e Santena.

Un vero e proprio itinerario nel cuore verde di una delle aree metropolitane più verdi d’Europa, attraverso eventi, spettacoli, laboratori, open garden, talk, presentazioni di libri, serate benefiche, visite guidate, passeggiate botaniche, azioni di buone pratiche green permettendo alla cittadinanza ai turisti e agli amanti della natura di scoprire, riscoprire e soprattutto godersi questo inestimabile patrimonio naturalistico

In concomitanza e a conclusione del Festival del Verde, da venerdi 26 a domenica 28 maggio, torna FLOR, per il secondo anno consecutivo ai Giardini Reali di Torino.

Qui di seguito il programma della giornata di mercoledì 24 maggio. In allegato i comunicati stampa del Festival del Verde con il programma completo della settimana e il comunicato stampa di FLOR Primavera.

Festival del Verde – mercoledì 24 maggio

“Non è un prodotto. Maneggiare con cura

dalle ore 14 alle 17.30

Luogo: Orto che cura (Piazzale Avis 3 – Collegno)

Organizzatori: Cooperativa Sociale il Margine

Un percorso di visita guidata tra i campi dell’orto sociale “Orto che cura” per scoprire quanto prendersi cura della natura possa anche generare situazioni di benessere e migliorare le capacità manuali, cognitive e relazionali. Partecipazione gratuita.

“L’ippocastano dello smemorato: l’albero della città”

dalle ore 14 alle 17.30

Luogo: Certosa Reale di Collegno – Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno

Organizzatori: Comune di Collegno – Assessorato alla Città Sostenibile

Nel meraviglioso contesto naturale del Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si trova il complesso storico della Certosa Reale di Collegno. Accanto al Cortile aulico si può ammirare un meraviglioso esemplare di Aesculus hippocastanum riconosciuto quest’anno come “albero monumentale” dalla Regione Piemonte.. Visita guidata con racconto e descrizione dell’albero. Partecipazione gratuita.

“Open Garden”

dalle ore 14 alle 17.30

Presso Castello Provana di Collegno (Via Goito 6 – Collegno)

Organizzatori: Web Garden

Alla scoperta dei giardini segreti di Torino e dell’area metropolitana: visita guidata presso il magnifico Castello Provana di Collegno, residenza privata. Partecipazione gratuita.

“Frammenti di colore”

Dalle ore 15 alle 18

Presso Via Dante di Nanni – Torino

Organizzatori: AIAPP, ALA e ARTEINOGNIDOVE

Azione sperimentale per innescare un processo partecipativo con la cittadinanza per far nascere il verde dove ancora non c’è. Partecipazione gratuita.

“SeminaTO”

Dalle ore 15.30 alle 17.30

Presso Giardini Sambuy (Piazza Carlo Felice – Torino)

Organizzatori: Associazione culturale Giardino forbito e Comunità degli Impollinatori metropolitani

Presentazione del progetto di crowdfunding SeminaTo, per una riqualifica arborea e innovativa del Giardino Sambuy. Incontro pubblico con l’Assessore alla Cura della Città Francesco Tresso e le progettiste, l’Architetta paesaggista Elisa Campra e l’Agronoma Laura Storero. Partecipazione gratuita.

“Come petali sul prato. Libri e non solo”

Dalle ore 16 alle 18.30

Presso Orti di Via Franzoj (Via Franzoj 3 – Torino)

Organizzatori: Associazione Parco del Nobile

Libri da sfogliare, leggere, scambiare. Un confronto sulla lettura in spazio aperto come stimolo per guardare oltre. Partecipazione gratuita.

“Il clima, l’acqua e l’influenza sulla cura delle piante”

dalle ore 16.30 alle 17.30

Presso Giardino Botanico Medioevale di Palazzo Madama (Piazza Castello – Torino)

Organizzatori: Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei

Visita guidata presso il Giardino Botanico Medioevale di Palazzo Madama. I partecipanti potranno anche assistere all’incontro “Tecniche. Il clima, l’acqua e l’influenza sulla cura delle piante”. Partecipazione a pagamento (5 euro ingresso al Giardino + 5 euro partecipazione all’incontro).

“All’opera con i custodi del bello”

Dalle ore 16.30 alle ore 18

Presso Scuola Primaria “Giuseppe Allievo” – (Via Michele Antonio Vibò, 62 – Torino)

Organizzatori: Assessorato Uffici del Verde Progetto Torino Spazio Pubblico.

Attività ricreativa per famiglie e bambini con i Giardinieri del Verde Pubblico della Città di Torino. Piantiamo i fiori di fronte a scuola e impariamo a prendercene cura nel tempo. Partecipazione gratuita.

“Ecosistema Agroforestale Urbano”

dalle ore 18

Presso Urban Lab (Piazza Palazzo di Città 8f – Torino)

Organizzatori: Urban Lab

Presentazione dell’iniziativa che coinvolge Orti Generali e Cascina Falchera nella realizzazione di soluzioni agroforestali per migliorare lo stato naturale, ecosistemico e paesaggistico delle aree agricole periurbane collocate nella fascia sud e nella fascia nord del torinese. Oltre 12 ettari saranno trasformati attraverso un modello innovativo di gestione agricola partecipata, per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, del suolo, delle risorse naturali e della diversità genetica.

Partecipazione gratuita.

“MANGAMBIENTE: Il lato green del fumetto giapponese”

Dalle ore 16

Presso Precollinear Park (Corso Giuseppe Gabetti – Torino)

Organizzatori: Università di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA, Dipartimento di Scienze Veterinarie DSV, Biblioteca di Scienze agrarie e veterinarie.

Un’esplorazione sulle tematiche ambientali nel mondo dei manga. Partecipazione gratuita.

“Area Ettore Valli: per progettare insieme il suo verde futuro”

Dalle ore 20.30 alle 23

Presso Open011

Organizzatori: AIAPP, Associazione via Chiesa della Salute, Centro di documentazione storica Circ. 5, Tavolo Borgo Vittoria

Progettazione partecipata per elaborare idee da sottoporre all’Amministrazione per la riqualificazione dell’area residuo di una dismessa linea ferroviaria locale. Partecipazione gratuita.

IL TORINESE