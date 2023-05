Auto contro tir, schianto mortale: vittima il conducente della vettura

In strada Cebrosa, a Volpiano si è verificato in tarda mattinata un incidente mortale. Si sono scontrati una vettura e un tir. I soccorritori hanno dovuto constatare la morte del conducente dell’auto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Torino Stura e i carabinieri. È stata chiusa la strada da Volpiano conduce a Settimo Torinese per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

IL TORINESE