Federica Pellegrini è il volto di Caffè Vergnano

WOMEN IN COFFEE

Caffè Vergnano è lieto di annunciare che, per il 2023, Federica Pellegrini sarà il volto di

Women in Coffee, il progetto di sostenibilità sociale a favore delle donne in collaborazione

con l’International Women in Coffee Alliance e nato nel 2018 da un sogno di Carolina

Vergnano – CEO dell’azienda.

Federica Pellegrini, campionessa olimpica considerata tra le più grandi nuotatrici della storia

mondiale, incarna perfettamente la visione del progetto e si unisce al sogno in rosa di Caffè

Vergnano a testimonianza dei molteplici valori positivi che la sua esperienza, personale e

professionale, porta con sé e del suo concreto impegno a favore dell’integrazione,

dell’empowerment femminile e della parità di genere.

“E’ un immenso onore per Caffè Vergnano iniziare questa importante collaborazione con

Federica Pellegrini a sostegno del progetto Women in Coffee in cui tutti noi, azienda e

famiglia, crediamo molto.

Lo sport diffonde quotidianamente valori di cui da sempre Caffè Vergnano si fa portavoce

come il principio dell’uguaglianza e delle pari opportunità e Federica è emblema di tutto

questo e molto altro.

E’ per me infatti simbolo di determinazione, etica e sacrificio.

In una parola Federica rappresenta l’eccellenza del nostro paese e noi di Caffè Vergnano

siamo molto orgogliosi di poter trasmettere, grazie anche al suo supporto, un messaggio

così positivo per tutte le donne. ”

CAROLINA VERGNANO – CEO DI CAFFE’ VERGNANO

“L’uguaglianza di genere è un tema a me caro. Nello sport posso testimoniare che ci sia

ancora un bel gap da colmare e questo nonostante le donne ad ogni Olimpiade portino un

contributo di medaglie eccezionale. Purtroppo temo che in Italia l’empowerment femminile

non sia una tematica da affrontare soltanto nello sport, e quindi ben vengano progetti come

Women in Coffee che contribuiscono a sensibilizzare le nuove generazioni.”

FEDERICA PELLEGRINI – CAMPIONESSA OLIMPICA DI NUOTO

Women in Coffee, in collaborazione con l’International Women in Coffee Alliance, è nato per

supportare piccole realtà di donne coltivatrici di caffè nei loro paesi di origine. Il progetto,

in continua evoluzione, è diventato poco per volta un contenitore più ampio ed inclusivo che

accoglie iniziative che parlano e si schierano a sostegno della cultura e dell’istruzione,

strumenti fondamentali per garantire l’emancipazione e creare valore.

L’empowerment femminile, tema centrale in Women in Coffee, si concretizza in primis

proprio attraverso un processo di crescita, di autodeterminazione e di miglioramento.

Per saperne di più sul progetto Women in Coffee: https://www.caffevergnano.com/womenincoffee

IL TORINESE