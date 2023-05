Cicloescursionismo nelle Terre Alte

Tra le proposte presentate, anche Bike Val Susa

Si è tenuto un utile e interessante tavolo di confronto tra gli operatori sulle strategie per la gestione sostenibile del cicloescursionismo, presso il Museo della Montagna di Torino.

Erano presenti, in rappresentanza dell’Unione Montana, anche l’assessore al Turismo Giorgio Montabone e quello ai prodotti locali, Luca Giai.

È stato un momento importante di confronto per far emergere punti di forza e criticità, definire gli obiettivi di sostenibilità a fronte di un’intensa frequentazione della montagna e delle Colline della Città Metropolitana di Torino, oltre che definire un’agenda di temi e progetti per il futuro.

La rete di sentieri e mulattiere è nata in equilibrio con l’ambiente in un’epoca in cui la mountain bike non esisteva ancora.

Tar le proposte e idee illustrate dai diversi rappresentanti del territorio, un particolare riguardo ha avuto “Bike val Susa” dell’Unione Montana, un piano di valorizzazione del territorio montano valsusino attraverso le due ruote.

Mara Martellotta

